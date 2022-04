Claire DANJEAN

Ingénieur en biologie très motivée, je possède 5 ans d'expériences en Recherche et Développement industrielles et académiques.

Je possède des compétences en biologie moléculaire et en microbiologie. Je suis très compétentes pour travailler dans des projets de recherche notamment en collaboration avec d'autres équipes et/ou entreprises.

Je suis très intéressée pour travailler dans un environnement permettant des projets multi disciplinaires et multi site.







Mes compétences :

Microbiologie

Biologie moléculaire