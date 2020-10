Baudouin DE CHASSEY

Expérience professionnelle dans les secteurs de l'énergie et de la construction

Business developer France & international markets (références en Asie du sud est)



Marchés d'expertise

• Batiment

• Vitrages de façade et aménagement intérieur

• Energie solaire Photovoltaique & Environnement

• Couverture

• Gestion des eaux pluviales

• Traitement thermique des déchets

• Dépollution



Spécialités

• Business development

• International Trade

• Encadrement d'une équipe

• Project management

• Capacité d'adaptation aux organisations (small to large business)



Mes compétences :

Export

Ingénierie

Manager

Énergie renouvelable

Développement commercial

Eaux pluviales

Transfert de technologie

Solaire

Valorisation