Aloys REDIE

Après plusieurs années en France à évoluer au poste de conducteur de travaux dans différentes entreprises dont la dernière en date fut Cogesystem au sein de laquelle j'assurais le management du service technique, installateurs, dépannage et SAV.

Relationnel avec les différent interlocuteurs professionnels à savoir fournisseurs et sous-traitants, ainsi que le suivit de clientèle tout au long du déroulements des chantiers.

Au cours de ces années j'aurais aimé pouvoir gérer mes approvisionnements différemment, sans être dépendant de grosses filiales actuellement présentent sur le territoire Français qui, très souvent limitent le choix en therme de gamme de produits sans parler de la négoce des prix.



J'assure des conseils de qualité, et peut garantir différentes gammes de produits répondant bien entendu aux normes en vigueurs sur les marchés Français et Européen.

Fort de mon éxpérience sur le terrain j'ai pleinement conscience de la nécessité pratique aussi bien à la mise en oeuvre qu'à l'utilisation à laquelle doivent répondre les produits que je propose.





2007 à 2010, Conducteur de travaux énergies renouvelable chez Cogesystem

Organisation du service production, agencement du dépôt, fragmentation de l’espace pour les différents services.

Forte implication dans la structure des entreprises de mes 3 derniers employeurs.

Goût prononcé pour le travail d’équipe, j’aime mettre en œuvre tous les moyens possibles pour atteindre les objectifs fixés.

Gestion des affaires une fois vendues par le service commercial, planification et suivit des chantiers, réception et gestion des réserves émises par le client.

Responsable des relations avec les fournisseurs et autres collaborateurs (bureau d’étude, sous-traitant)

Gestion des commandes et des stocks.

Management de 1 à 4 équipe de 2 poseurs.



2005, Chef de chantier

Au sein de structures plus importantes AG Therm et AXIMA où j'ai été amené à intervenir sur des projets plus conséquents, centre commerciaux, cliniques.



2001, Chef de chantier

Dans les sociétés situés dans la région de Toulouse : RDP, 2AC.

Des entreprises principalement axées sur le marché des particuliers et moyennes affaires.



Ces expériences m'ont apporté de solides bases techniques et le réel sens de ce que doit être un service de qualité et minutieux.



Mes compétences :

Achat

Asie

Bâtiment

Chauffe eau

Chauffe eau solaire

Chef de chantier

Chine

Conseil

Energie

Énergie renouvelable

EnR

Export

Import

Import Export

matériaux

Photovoltaïque

Pompe à chaleur

Solaire

Sourcing

SOURCING & ACHAT

Suivi de chantiers

Achats