Fatoumata DIALLO

Traductrice et relectrice indépendante (EN, ES, PT > FR), je mets mes compétences et mon expérience au service de vos projets de traduction. Je suis spécialisée en IT, multimédia, communication d’entreprise, RH, tourisme, environnement. Je possède et maîtrise la plupart des outils de TAO.

Ma passion pour la langue française m'a conduite à développer de nouvelles activités : la correction et la préparation de copie pour la presse et l'édition.



Mes compétences :

Correction

Traduction

Relecture

Gestion de projets

Préparation de copie

Révision

Localisation

Assurance qualité

Qualité