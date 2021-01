Gwenael LE MARCHAND

Traducteur de formation, j’ai commencé à me passionner pour l'IT dès le début de mes études.

J'ai ensuite commencé ma carrière en tant que traducteur et technicien de support niveau 1, puis mes fonctions ont évolué vers la gestion de projets de traduction, le support de niveau 2 et la gestion de parc informatique.



En 2009, je suis devenu technicien à plein temps, avec l’adjonction de tâches d’administration système ponctuelles.

J’ai intégré une équipe de support ce qui a donné une tournure internationale à mon activité de support. L’équipe actuelle compte 15 personnes et couvre plus de 1400 utilisateurs répartis dans plus de 20 pays.



En 2015-2016, j'ai suivi une formation diplômante de Chef de projet informatique. Ayant obtenu le diplôme, j'ai repris mes fonctions puis ai saisi une opportunité en 2017 pour rejoindre la succursale française de Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe, à Paris, en tant que Technicien Systèmes et Réseaux.



Mes compétences :

