Je travaille actuellement sur un projet passionnant qui vise à apporter de la valeur aux organisations en utilisant l'un des nombreux leviers de la gouvernance. Juste un peu de patience et je vous en dirai plus...



En attendant, quelques informations sur mon profil :

Améliore la gouvernance, la gestion des risques et la performance des organisations

Facilite les relations et le changement, inspire des synergies, motive les équipes; leadership orienté solution

Multi-culturalisme, 4 langues, disponible pour des déplacements professionnels

Consultante en management, 17 ans d'expérience



Diplômée de l'Executive MBA de FOX Business School de Philadelphie (USA),

du Mastère en Management de Systèmes d'Information Répartis, ESSEC et Télécom ParisTech,

et de Sciences Po Strasbourg, section économique et financière



Plus d'informations sur mon profil Linkedin : fr.linkedin.com/in/clairedefloucaron



Email : claire.deflou-caron@hotmail.fr



Mes compétences :

Conduite du changement

Organisation

Système d'Information

Management

Innovation