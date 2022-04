Claire Defrance

38 ans

Mariée, 2 enfants



Depuis mars 2018 : Directrice des exploitations, syndicat de collecte et de valorisation des déchets



Depuis mai 2014 : Responsable d'Exploitation Déchèteries et Transport SMICVAL Libournais Haute Gironde



2011 - 2014 Process Cokerie : Traitement du gaz, Eau, correspondante Energie Q, E, RI et Exposition du personnel Cokerie ArcelorMittal

2008 - 2011 : Exploitation Traitement du gaz et des sous-produits Cokerie ArcelorMittal Usine de Fos/mer

- responsable technique du traitement du gaz, et produits issus de la cokefaction (eaux, goudrons, soufre...), respect des normes environnementales avant rejet

- management des équipes

- gestion et suivi des contrats de cotraitance

- pilote exploitant du projet de mise en place de la désulfuration du gaz de cokerie

- Correspondante usine pour la qualité du gaz et ses utilisations (sécurité / environnement)



2006-2008 : ingénieur d'études et d'améliorations Cokerie ArcelorMittal Fos/mer

- responsable du projet TPM Cokerie (Total Productive Maintenance = lead management, amélioration continue)

- Obtention du prix TPM certifié par le JIPM

- Pilote de projets d'études et d'améliorations sur le Traitement du Gaz Cokerie



2005 : ingénieur Méthodes - Production, société SELT Marine (production d'additifs alimentaires extraits d'algues)

Réorganisation du process de production sur le site tunisien (Hygiène, Sécurité, Qualité : amélioration en continu, marche en avant, Mise aux normes)

Recherche et industrialisation de nouveaux additifs

Management et supervision de la production en tunisie

Rencontre prospects clients et suivi de la relation client (procédure Servir le Client)

Formulation sur site

Caractérisation chimique des carraghénanes et agars raffinés



2004 : Chercheur Projet d'Etude, IRCOF (Institut de Recherche en Chimie Organique Fine), Mont-Saint-Aignan (76), Synthèse de peptidomimétiques impliqués dans la prise alimentaire



2004 : Chargée de Projet d'Etude en Ressources Humaines, RICARD SA, Marseille (13) : Les Séniors-Programmes : transmission de la culture d'entreprise aux nouveaux employés de la société Ricard.



Mes compétences :

Chimie

Environnement

Management

Production

Gaz

Ingénieur

Risques industriels

Qualité

Santé au travail

Déchèterie

Transport

Exploitation