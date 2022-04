Claire DELANGE

Mon diplôme de Master 2 en Gestion des Milieux Aquatiques Restauration et Conservation à l'Université de Lorraine et mes diverses expériences professionnelles m'ont rendue compétente dans le domaine de la préservation de la biodiversité et plus particulièrement celle des des milieux aquatiques.

J'évolue sur plusieurs thématiques telles que la caractérisation des zones humides, l'évaluation de leur état écologique et de leur fonctionnement, leur restauration et gestion ou encore sur la restauration écologique des cours d'eau.

Par ailleurs, je rédige également des avis techniques par rapport à des projets pouvant impacter les milieux aquatiques de manière positive ou négative.



Mes compétences :

Pédologie

Statistiques

Gestion des milieux

Hydraulique

Fonctionnement zones humides

Cartographie SIG

Séquence Eviter Réduire Compenser