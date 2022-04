Alain DELANGE

J’ai osé tirer de mon expérience passée l’audace de regarder autour de moi avec un œil nouveau et une oreille plus attentive.

Quand on a collaboré comme moi dans l’événementiel et l’audiovisuel, sur les plateaux pour travailler le son et la vidéo, il devenait évident que l’espace, les formes, les lumières, les volumes et les décibels doivent se conjuguer aujourd'hui par la photographie, l’autre corde de mon arc, au gré de VOTRE temps.

Le temps de valoriser votre structure, votre savoir-faire. Le temps de regarder une architecture, une décoration, les valoriser et les transcender en toute intimité.

Le temps aussi de dévoiler à travers votre image personnelle l’âme qui interpelle les autres, pour illustrer un book de comédien par exemple.

Et si nous parlions « images » ?...



Mes compétences :

Photographie

Traitement d'images