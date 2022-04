Claire DELARBRE

12 ans d'expérience en évaluation financière d'entreprise, Senior manager au sein du département

Evaluation financière d'Ernst & Young à LYON



Equipe de 15 collaborateurs à Lyon dédiés à l'évaluation financière.



Missions d'évaluation financière réalisées pour le compte d'entreprises Middle Market (groupes familiaux, filiales de groupes, groupes cotés en bourse):

- Evaluation d'Entreprises

- Evaluation Actifs incorporels : Evaluation de Marque, Brevet, clientèle, capital humain....

- Modélisation financière (scenarii d'investissement, levée de fonds...)



Les contextes dans lesquels sont réalisées les missions :

- Transactions (buy-side / sell-side)

- Contextes comptables : Allocation de prix d'acquisition (purchase price allocation), Test de dépréciation d'actif (impairment test) - IFRS et US GAAP

- Opérations de réorganisation juridique au sein de groupes : transfert d'actifs , de titres, de branches d'activité au sein de groupes



ACTIVITES ANNEXES



- AFNOR : Membre de la commission AFNOR en charge de l'élaboration de la norme ISO internationale sur l'évaluation financière des marques. Cette commission étaitprésidée en France par Ernst & Young. Norme publiée en octobre 2010.



- RSE : Coaching pour le compte de Financités, fonds de capital risque microcrédit de Planet Finance



- Membre de Lyon Place Financière et Tertiaire et Cordelia



- membre actif de A3E, association des experts en évaluation d'entreprises (conférences, articles, études....)



- Rédaction d'articles de presse pour option finance, fusions acquisitions magazine, revue des marques, DAF Magazine



- Chargée de cours à l'EM Lyon, Université Lyon 2, Université Lyon 3



Mes compétences :

Business

Business Modelling

IFRS

Modélisation

Modélisation financière

Modelling

Purchase

Test

Valuation