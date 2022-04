Claire DELISLE

Issue d'une MSTCF, j'ai une expérience de 4 annnées d'audit comptable en cabinet, et de13 années dans les PME très autonomes du groupe Vinci-Energies.

Manager d'équipe, j' assure la production des états comptables jusqu'au bilan, des états financiers,et juridiques.

Je prends en charge les relations avec les partenaires sociaux (CE, CHSCT ) et l'ensemble des conseils de l'entreprise (CAC, Avocats, Assurances, établissements financiers...).

Je suis force de proposition pour accompagner la direction et les opérationnels.



Mes compétences :

Fiscalité

Contrôle de gestion

Droit des sociétés

Droit du travail

Comptabilité

Finance d'entreprise