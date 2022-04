Claire DELMOTTE

Mon parcours professionnel à été très varié et très instructif.

- une maitrise en management du sport

- divers postes en vente, administration des ventes, gestion de stock....

- un séjour de 6 mois à Londres

- quelques expériences en tant que bénévoles (responsable organisation des championnats de France Handisport de basket en 2006,organisation d'un événement autour de la danse, organisation de diverses soirées...)

- deux ans dans l'organisation de mariage et de séminaire à "La Ferme du Grand Chemin"



Toutes ces expériences m'ont permis ensuite d'être responsable d'établissement du Château de l'Hermitage à Ennery.



Je suis aujourd'hui retournée dans l'administration des ventes. Dans une société Américaine "Haynes Intl" où nous vendons des alliages de métaux haut de gamme pour l'aéronautique et la corrosion.



Mes compétences :

aide a domicile

Evénementiel

Organisation

Organisation d'évènements

Recherche

Aéronautique