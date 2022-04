Claire DELTOR

Ingénieur territorial titulaire



Spécialiste en Gestion Electronique de Documents (GED) et dématérialisation pour le déploiement de l'administration électronique.

Spécialiste en Système d'Information Décisionnel (Datawarehouse, DataMarts, cubes mutidimensionnels).



Depuis 2011 je suis chef de projet chargée de mettre en place et d'administrer la GED transversale interopérant avec les logiciels métiers de la collectivité via des webservices et des téléservices en collaboration très étroite avec la Direction de l'e-Administration du Département.



Responsable de la construction de la plateforme multicanal d'administration électronique de la collectivité je pilote le déploiement par des intégrateurs et des éditeurs, des portails (Sharepoint), des téléprocédures (SmartGuide d'Alphinat) et de l'espace personnel sécurisé de suivi des démarches en lignes dans le cadre d'un partenariat avec les services du Premier Ministre de la DILA et du SGMAP.



L'architecture spécifique déployée en fédération d'identité avec les espaces mon.service-public.fr (espace sécurisé destiné à l'accès aux différents services publics par les citoyens) et compteasso.service-public.fr (espace sécurisé destiné à l'accès aux différents services publics pour les associations), est ainsi au cœur des évolutions en cours pour le déploiement du nouveau site "service-public.fr 2016" et du projet "France Connect".