Philippe DUSSOULIER

Pendant les 1 années à œuvrer au sein d'entreprises privées, dont 11 en tant que DG d'une entreprise industrielle, j'ai pu mesurer toute l'importance de se former régulièrement pour gagner en clairvoyance, en compétences et en efficacité.

Ayant eu moi-même l'immense privilège de pouvoir suivre le cursus du CPA alors que je venais d'accéder au poste de DG, je me réjouissait quotidiennement de travailler, au sein d'une équipe exceptionnelle, au déploiement de cette formation. J'avais vraiment la sensation d'exercer le plus beau métier du monde. Après 3 ans et demi de bonheur à ce poste et comme tout change sans cesse, je continue à œuvrer seul au développement et au bien-être des personnes qui me font confiance.



Mes compétences :

Conseil

International

Manager

Consultant

Dirigeant

Management

Accompagnement

Coaching

Business

Réseau