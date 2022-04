Didier MAUREL

Création SARL ESPACE DESIGN / Enseigne MOBALPA / Montpellier Saint jean de Védas

Création SARL M'DESIGN / Enseigne MOBALPA / Remodeling magasin Nîmes / refonte nouveau concept



Objectif : Développement sur région Languedoc Roussillon via reprise FDC ou création exnihilo



Expériences précédentes :



• Elaboration et mise en œuvre de stratégies commerciales:

Excellente connaissance de la distribution Française

Définition de la stratégie Grands Compte, des conditions générales de vente, des plans et budgets commerciaux annuels

• Négociation et mise en application de la stratégie commerciale définie :

Négociation des accords commerciaux avec les centrales nationales

• Management d’une équipe commerciale large : responsables grands comptes, category managers, chefs produits export et marques distributeur, force de vente …

Restructuration et optimisation des équipes.

• Développement des affaires à l’Export dans un environnement de clientèle peu structuré

Activité exercé sur les DOM TOM et le Maghreb

Management en centre de profit distinct

Lancement de la Marque Senseo en Algérie

Plan de relance de l’activité dans les DOM TOM

• Management et développement du business Private Labels Brand (MDD)

• Mise en place de process de management :

= > Process Lean, Sox compliance, continuous improvement…

• Management transversal et matriciel sur la gestion de différents projets :

Lancement « L’Or Espresso capsules » compatible système Nespresso

Task force Philips France / Sara Lee lors du lancement de la marque Senseo,

Constitution de business plan client internationaux et échanges des best practices avec les filiales du groupe,

gestion financière et optimisation des P&L client,

Participation à audit d’usine



Mes compétences :

reprise d'entreprise