Didier MAUREL

Homme de challenge, mon expérience professionnelle de plus de 20 ans se construit encore aujourd'hui dans le secteur des ingrédients pour les industriels de l'alimentaire, de la parfumerie et des cosmétiques.



Mes responsabilités en tant que Directeur Commercial France & Export pour des industriels de dimension mondiale dans les secteurs de l'aromatique, de la parfumerie et de la cosmétique me permettent de rencontrer directement les acteurs mondiaux de ces secteurs. Ma connaissance et ma longue expérience du secteur de l'agro-alimentaire me donnent l'opportunité aujourd'hui de proposer une nouvelle gamme de baies d'origine d'Europe du Nord.



Je suis aussi en charge du ''sourcing'' des matières premières en provenance de Chine, d'Inde et des USA.



Je m'appuie sur des qualités managériales en mettant en avant la reconnaissance, l'autonomie, le travail d'équipe dans un esprit de loyauté.



Créatif, rigoureux et développeur d’affaires, orienté résultats à atteindre, je suis toujours animé d’un esprit entrepreneurial pour aller conquérir de nouveaux marchés.



