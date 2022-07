Yves BERTHELIER

Formé chez Bouygues, entrepreneur pendant plus de 17 ans, patron de bureaux d'études (T.c.e.) et de plusieurs Pme (Bet, cvc, informatique, terminaux de paiements), j'ai managé des projets bâtiments et industriels de toutes formes et de toutes tailles.

Responsable de transition pour l'ingénierie infrastructure, bâtiment en France et à l'export de groupes de la constructions Navales et énergétiques, la direction de services d’ingénieries, de configuration nucléaire, d’études de managements grands projets, sont dans mes attributions.

L'essentiel est de progresser dans la maitrise des connaissances et d'apporter sa contribution de maitrise de l’édifice du projet pour sa stabilité, la qualité et la longévité de la construction.



Mes compétences :

Management

Bâtiment basse consommation

Électricité

Génie civil

CVC

Autocad

Project manager

Centrales thermiques

Centres de profit

Bâtiment et Travaux Publics

Reprise d'entreprise

Gestion des compétences

Technique

Marché public

Nucléaire

usine chimique

ingenierie financiere

management virtuel de proximite