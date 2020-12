Cyril KAZANDJIAN

Après des études orientées vers la gestion des entreprises et le management, j'ai décidé de me spécialiser dans le domaine de la Qualité, Hygiène, Sécurité et de l'Environnement.

En 18 ans j'ai occupé des postes de responsable Qualité et QHSE dans l'ingénierie de la construction, l'énergie, l'agro-alimentaire et le domaine ferroviaire aussi bien pour gérer et développer des systèmes ISO ou piloter l'organisation QSE dans des équipes de projets intervenant sur des chantiers ou en phase Etude.



Viadeo me permet de garder le contact avec les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, avec mon réseau d'amis ainsi qu'avec d'autres membres de ce site exerçant un métier semblable au mien.



Mes compétences :

Management de la qualité

Audit qualité

Excel

Word

Powerpoint

Qualigram

Indicateurs Qualité

Gestion documentaire

GED

Management environnemental NM ISO14001

Ohsas 18001

ISO 9001V2008/ISO 14001V2004/OHSAS 18001/ISO

Ferroviaire

ISO 14001

ISO 22000

Qualité

ingénierie

Construction

ISO 9001

bâtiment

Bureau d'études