Claire DERVAULT

Née dans l'immobilier,

Titulaire d'une maîtrise de Droit mention Droit des Affaires de l'Université de Clermont-Ferrand.

Installée dans la région rochelaise depuis plus de 25 ans.

Agent immobilier du réseau ORPI depuis près de 20 ans,j'aime passionnément mon métier et ma région.





Etre agent immobilier :



C'est être le lien entre un individu et son habitat ;

C'est saisir la quintessence des besoins de ses clients au sein de la cité.



Je suis également à titre personnel membre de la Chambre des Experts Immobiliers de France FNAIM :

CEIF FNAIM



Mes compétences :

Écologie

Maison Passive