Claire DERYCKE

Bonjour j'ai 27 ans.

Je suis équipière polyvalente à Mac do. Cette expérience me conforte dans le travail d' équipes et j'y ai acquis de la rapidité dans l'exécution des taches qui me sont confiées.

Actuellement je fais une formation de 6 mois d'agent de restauration à l'AFPA au Pontet, Elle se termine début septembre.

Je suis ponctuelle rigoureuse, enthousiaste toujours prête à rendre service.