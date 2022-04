Claire DESBOIS

Spécialisée en Finance d'entreprise et Opération dans l'industrie manufacturière, j’ai supervisé de nombreux projets et équipes dans des domaines divers: implémentation de département d'usine, supervision de production, achats, controlling et costing, finance d'entreprise, ressources humaines, avec des équipes de 2 à 110 personnes

Je possède un MBA, une expérience internationale et interculturelle importante, par le couramment plusieurs langues. J'ai une âme d'entrepreneure et suis attirée par les challenges.



Mes compétences :

Finance d'entreprise

Contrôle de gestion

Consolidation

Finance