Nathalie VOISINE

Consultante pour Capitalcom, agence de conseil en communication spécialisée en communication responsable et intégrée (financière, extra-financière et corporate). J'accompagne et conseille les entreprises dans la définition et le déploiement de leurs stratégie de communication et l'élaboration des outils de communication associés.



Une première expérience professionnelle en tant qu'analyste extra-financière au sein de l'agence de notation extra-financière VIGEO RATING m'a permis de développer mes connaissances en matière d’identification et de suivi des enjeux de développement durable et d’appréciation des risques financiers et extra-financiers auxquels entreprises et investisseurs s’exposent.



Je suis diplômée de Sciences Po Strasbourg et d'un master 2 "Corporate strategy and finance in Europe".



Mes compétences :

Conseil

Développement durable

RSE

Luxury