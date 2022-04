Claire DESCAMPS

Plasticienne puis devenue conteuse par hasard ...et par passion, j'aime voyager, partager, rencontrer, m'interroger, étudier, remplir des carnets de croquis et d'aquarelle.

Des études de géographie, d'art et finalement une maîtrise d'ethnopsychiatrie.

De lointaines origines au fil des vents et des mers: irlandaise et berbère, m'ont conduites vers la mythologie et une recherche sur l'apparition de l'art, de la spiritualité et des cultures; des différences à préserver comme des richesses.



20 ans d'expériences à travers des situations très différentes:

-Spectacles de contes adultes ou jeune public en médiathèques, établissements scolaires, collèges et lycées, festivals , associations , prisons, hôpitaux.

Animations de stages et séminaires sur le conte, la voix, la prise de parole en public, la construction de récits imaginaires , la transmission de récits de vie et mémoire . Collectage de récits surtout de femmes.

Je travaille aussi sur la mémoire collective ou individuelle comme par exemple les biographies.



contact sur:

http://contes-sousletilleul.blogspot.com



Mes compétences :

Illustration