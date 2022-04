Claire DESCARRIÈRE

Par mes formations (BTS négociation Relation Client et Master 2 Management International spécialité Marketing International) et mes expériences, je possède une double compétence Marketing et Commercial.



Mes compétences :

+ Mise en place d’opérations commerciales

+ Création d’outils marketing

+ Benchmarking, analyse de visibilité de marque

+ Création d’outils de reporting et de suivi

+ Formation des équipes

+ Gestion de point de vente

+ Merchandising

+ Campagne de communication sur les réseaux sociaux



Mon bon relationnel et esprit d’équipe, mon adaptabilité, mon autonomie et ma capacité d'initiative me permettront de mener avec détermination et efficacité les missions qui me seront confiées.

Je suis à votre disposition pour échanger sur le sujet.





Mes compétences :

Initiative et autonomie

Organisation du travail

Management

Communication

Travail en équipe

Mode

Merchandising

Import/Export

Benchmarking

Développement commercial

Gestion administrative

Marketing

Reporting

Culture

Négociation commerciale

Vente

E-learning

Formation