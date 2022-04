Claire DESCHATRETTE

Actuellement Responsable Production / Commercialisation Moyen-Orient / Asie / Himalaya dans un Tour Opérateur spécialisé dans la randonnée ; cette fonction m'a amené à développer mon esprit d'initiative lors de la création de nouveaux circuits et la recherche de prestataires sur le terrain.



La polyvalence étant de mise dans le tourisme, j'ai donc suivi une formation AMADEUS qui m'a permis d'être autonome dans la gestion de mes destinations de la commercialisation aux réservations aériennes et terrestres, aussi bien pour les individuels que pour les groupes ou comités d'entreprises.



Dynamique et motivée, mes nombreux séjours à l'étranger au cours de mes études et tout au long de mon expérience professionnelle témoignent de mes facultés d'adaptation et mon ouverture d'esprit.



Mes compétences :

Amadeus

Adobe Photoshop

Microsoft Office