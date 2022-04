Claire DESHAYES

Graphiste FreeLance I Identitée visuelle - WebDeign - Packaging - Illustratrion



A propos de moi...



Diplômée en communication graphique-visuelle et publicité, j'ai travaillé 11 ans en tant que graphiste/DA dans le design luxe (produit, publicité, communication interne, bat ...). En freelance depuis 2 ans, Je possède aussi des compétences en web-design.

Je travaille aussi bien pour de grandes marques que pour des créateurs d’entreprise.



Chaque client est unique, je met mon savoir-faire au service de chaque histoire. Je vous accompagne dans la création de logo impactant, site de qualité, une plaquette élégante ... Le tout avec soin et plaisir.



Vous avez des envies, j’ai des idées !



Le print est ma terre natale, et le web est ma terre promise.





Mes domaines :



PRISE DE BRIEF

C’est notre relationel, Je vous écoute afin de comprendre la vision de votre projet. C’est la premiere étape de la conception.



GRAPHISME (PRINT)

Conception et réalisation de la communication de la marque et de son univers. Communication visuelle, affiche, catalogue, plaquette, prospectus, brochure, dépliant, flyer, annonce presse …



WEBDESIGN

Conception, personalisation et réalisation du design de votre site.

Je travail avec le logiciel racontr.

Lorsque les sites sont complexes je m'occupe uniquement du design et je m'associe à un développeur pour l'intégration. Je peut vous proposer également de la vidéo si vous en avez besoin, je m'associe alors avec une cadreuse-monteuse.



PACKAGING

Création de design produit personnalisée.

Conception, book client, plans techniques, doc de fab, suivi ...



IDENTITE

Je m’occupe de la création de votre identité, de la prise de brief jusqu'au BAT.

Logotype, Charte graphique, création de marque, identité de marque ou d’événement, suivie…



Vous avez des questions ?

Je vous assure une réponse rapide et une analyse pertinente de votre brief .

Souplesse et réactivité seront au rendez-vous.



Mes compétences :

Packaging

Appels d'offres

Flyers

PAO

Illustration

Design

Graphisme