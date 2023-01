Severine FILLION

UI Designer depuis plus de 12 ans, j'ai pour but de mener mes projets au plus près des demandes de mes clients et de leur clientèle (B to B et B to C).



C'est tout naturellement que je me suis tournée vers l'UX Design afin d'être au cœur de l'expérience client.



Jai récemment décroché le diplôme UX design pour vous accompagner grâce à la démarche centrée utilisateur et à l'optimisation de l'ergonomie.



À l'écoute, créative et passionnée, j'accompagne les entreprises dans l'optimisation de leurs offres et services afin d'être au plus proche des besoins des utilisateurs.



Je recherche un CDI.



Séverine