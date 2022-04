Marcel VIOLANTE

Carrière débutée en 1990, d’abord dans le métier de la gestion du trafic routier, évoluant en 1999 vers le monde de la Télévision et du Média Digital, et depuis 2008, celui du transport maritime. Tout au long de ce parcours, j’ai pu acquérir de solides compétences techniques,organisationnelles et managériales dans les différents secteurs de l’ingénierie, de l'architecture et de la sécurité des systèmes, infrastructures et applications, la direction de projets, la délivrance de services informatiques et la gestion d’équipe de production au niveau international. Rigueur, anticipation, à l'écoute des métiers et des utilisateurs, sens des responsabilités, respect des engagements m’ont toujours animé au sein des missions que j’ai conduites jusqu'ici.



