Claire DESLANDES MORTIER

12 ans d'expérience dans le domaine de la maille tricot et Jersey coupé/cousu.

Styliste - Chef de Produit - Développeuse sur les collections Femme - Homme - Enfant.

Couturiers - Créateurs - Prêt à porter Milieu / Haut de Gamme

Déplacement sur site de développement collection & production : Turquie / Portugal / Malte / Italie / Chine ( Shanghai & Pékin ) / Hong Kong.

Connaissance et maitrise du Chaine et trame



Mes compétences :

Créativité

Gestion de produit

Technicité Maille tricot

Gestion de la production

Travail en équipe

Autonomie professionnelle