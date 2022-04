L’expérience de Claire DESOEUVRES peut se résumer en deux mots : Faire Réussir

En établissant une relation gagnant/gagnant, elle a fait en sorte que sa propre réussite soit celle de ses équipes

Après avoir elle-même exercé des fonctions commerciales, au début sédentaire et ensuite de terrain, elle a très vite orienté sa carrière vers des fonctions managériales aussi bien en B2B qu'en B2C 10 ans dans l’industrie et ensuite 23 ans dans l’Edition.

Ayant encadré des forces de vente de près de 400 personnes, elle a travaillé au recrutement, à la formation et à la motivation de ses collaborateurs, ainsi qu’à la définition de la stratégie commerciale (développement de nouveaux canaux de distribution – Evolution du réseau commercial).

Aujourd'hui, elle partage l'avis d André Maurois : "l'expérience ne procure aucun plaisir, si ce n'est celui de la transmettre".

Elle souhaite ainsi faire partager toute sa connaissance des rapports humains.

Principaux domaines de compétences



• Recrutement de commerciaux et de cadres commerciaux,

• Management

• Recherche et développement du potentiel humain

• Animation et motivation d’une force de vente

• Maîtrise des différents statuts de commerciaux et externalisation d'une force de vente salariée vers une force de vente d'indépendant

• Formation aux techniques de vente et de management commercial



Méthodes d’intervention



• Se passionner pour passionner les autres, telle pourrait être sa devise dans ses interventions. Son empathie naturelle et son écoute incitent son public à facilement



• communiquer.

• Au travers des différentes disciplines du management commercial que sont notamment, la définition et la formulation d'objectifs, la prise de décision, la motivation par le développement des performances, la gestion des conflits, elle parvient à définir ce qu'est le savoir-être d'un bon manager.

Vous recherchez un collaborateur, vous avez besoin de conseils ou de formation en management , contactez moi, nous trouverons ensemble la solution qui vous convient.



