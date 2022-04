Bonjour à toutes et à tous,



Professionnelle dans l'hôtellerie depuis 5 ans en France et à l'étranger, j'ai un profil de gestionnaire polyvalent. Connaissant autant le front (réception, entretien, animation, service...), que le back (administratif, ressources humaines, contrôle de gestion, gestion des plannings...), je souhaite aujourd'hui avoir un poste évolutif. Ayant travaillé en Nouvelle-Zélande et en Australie, je suis habituée à traiter avec la clientèle étrangère.



De ce fait, je suis aujourd'hui ouverte à travailler dans différents secteurs et mettre à profit mes compétences dans une entreprise, association ou collectivité qui saura m'attirer. Je recherche à gérer des projets et à rencontrer de nouveaux challenges. Alors, n'hésitez pas à me contacter si vous pensez pouvoir retenir mon attention!



Au plaisir de vous rencontrer pour une future collaboration.



Claire DESROCHE



Mes compétences :

Administration

Coopération internationale

Développement local

Economie

Économie sociale

Economie sociale et solidaire

Gestion de projet

Gestion de projet qualité

Hôtellerie

ONG

Qualité

Tourisme