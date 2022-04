Claire DEVOIS

Vétérinaire Maisons-Alfort (5eme primante), CES nutrition des carnivores domestiques, internat en médecine et chirurgie des carnivores domestiques. Après une première expérience en industrie vétérinaire (en R&D chez Royal Canin puis en commercial / marketing chez Intervet SA), j'ai pratiqué la médecine et la chirurgie vétérinaire des petits animaux en clientèle, afin d'acquérir une expérience clinique pratique.

Je souhaite à présent revenir à l'industrie (humaine ou animale) en mettant à profit cette expérience de terrain ainsi que mes diverses compétences : connaissance du monde de l'industrie, un sens du relationnel, du contact et de la satisfaction client ; sens de l'écoute et de la communication ; esprit de synthèse et sens clinique diagnostic; capacité d'adaptation.



Mes compétences :

Nutrition animale

Santé animale

Vétérinaire

Bien-être animal

Anesthésie / analgésie