Claire DIEUDONNE

Issue d'une formation agricole option >Protection des cultures, j'ai complété cette formation technique par une école de commerce TECOMAH qui m'a apporté les bases du commerce marketing .

Bonne qualité relationnelle, j'aime la technique agricole et le contact avec le terrain.

de nature conviviale et joyeuse, j'aime le travail en équipe et l'animation de groupe en général.

Au plaisir de vous rencontrer



Mes compétences :

Agriculture

Vente

Distribution

Animation de groupes