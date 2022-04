Claire DIONET

Vous voulez progresser en anglais ? Mettre votre équipe à niveau ? C'est mon métier de vous y aider et je m'adapte rapidement aux milieux qui requièrent mes compétences.



J'enseigne l'anglais auprès d'élèves et étudiants de niveau débutant à la Licence en cours collectifs, et de cadres supérieurs et autres professionnels en cours particulier et petits groupes.



Souple et en perpétuel désir d'évolution, j'étudie volontiers toute proposition consistante, en et hors de Bretagne. Voir http://www.lecomptoirdanglais.fr



MES METIERS

- Professeur d'anglais

- Professeure de français langue étrangère (2 ans d'expérience au Royaume-Uni, et nouvelle formation en cours)

- Créatrice de jeux et matériel pédagogique pour l'apprentissage des langues (jeux pour enfants, adultes, particuliers et professionnels)

- Traductrice généraliste, technique et éditoriale anglais - français

- Lexicographe

- Relectrice - Réviseur de vos contenus textuels avant publication

- Interprète de liaison et de négociations



Agrément INTERPOL 2006

Membre de la Société Française des Traducteurs de 2000 à 2006



LES COURS

Anglais courant - Anglais commercial - Anglais professionnel - Conversation - Affaires & Voyages

Remises à niveau - Perfectionnement - Préparation aux examens et concours.



MES ASPIRATIONS

- En tant que professeur d'anglais : intégrer à long terme une équipe stable et dynamique inspirée d'humanisme, pour laquelle priment la cohérence pédagogique et le respect de la personne et de son travail.

NB : il convient de garantir par contrat l'édition du bulletin de salaire et le versement du salaire mensuel avant le 8 du mois suivant, et que le contrat signé par l'employeur me soit communiqué au moins 24h AVANT la prise de fonction.



- En tant que traductrice et interprète : intégrer une organisation adoptant une démarche éthique, pour relever des défis, communiquer, négocier, et mettre mes multiples compétences au service de son succès.



Mes compétences :

Traduction

Interprète

Traducteur

Négociation

Formation

BTS

Communication

Français Langue Etrangère

Traduction anglais français

Créativité

Conception

Vente