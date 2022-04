Claire DODEVEZ

Bonjour,



Toujours à l'écoute et en permanente recherche de nouveaux défis a mener à bien auprès de chefs d'entreprise souhaitant une personne de confiance, mon profil se présente comme étant autonome, polyvalent avant tout et marketing operationnel également.



Je suis reconnue dans mon reseau professionnel pour mon autonomie dans la mission qui m'est demandée de mener a bien mais aussi dans ma capacité d'intégration et d'adaptation au sein d'une équipe.



Profil tourné également a l'international du fait de ma formation et des mes differents postes (langues parlées : anglais, allemand, notions d'espagnol et de néerlandais)



Aujourd'hui, je mène un nouveau défi dans le développement de l'activité d'une société tournée sur les domaines de la rénovation de l'habitat (exterieurs) en particulier les gouttières Alu de Dal'Alu mais aussi de l'aspiration centralisée DUOVAC



N'hesitez pas a me contacter !



Mes compétences :

Développement commercial

Ressources humaines

Vente

Communication

Bâtiment

Gestion de projet

Commercial

Management