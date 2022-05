Tony GAUTHIER

Je suis actuellement responsable de la gestion administrative du personnel au Centre Hospitalier de Sens.

Une formation universitaire et une solide expérience me permettent d’appréhender de nombreux volets des Ressources Humaines. Outre les missions classiques de la gestion administrative, j’ai pu ainsi développer mes compétences sur d’autres domaines, tels que le développement de tableaux de bord et la gestion informatisée du temps. Sur ce dernier dossier, j’assure l’administration, le paramétrage, ainsi que la formation des utilisateurs, sur le logiciel « Gestor ».



Par ailleurs, ayant le souci permanent d’améliorer les organisations, et ayant des compétences approfondies en bureautiques, j’ai pu mettre en place de nombreuses procédures informatisées permettant d’optimiser la productivité de mon unité.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Contrôle de gestion sociale

Fonction publique

Gestion sociale

Gestor

GPMC

Ressources humaines

Santé

Tableaux de bord