Martine BORIE

J'aime construire les outils informatiques en accord avec les flux physiques .Je supprime les taches sans valeur ajoutées en les automatisant afin de travailler plus sur l'analyse des données . J'ai l'avantage d'avoir à la base une formation technique avec aujourd'hui plus de 20 expériences en Supply Chain ce qui permet de comprendre les problématiques atelier .J'aime la rigueur ; le respect des procédures .Je suis reconnue comme ayant une rapidité d'exécution et la capacité à prendre rapidement des décisions de part ma connaissance de la Supply Chain. J'aime travailler dans un environnement international ce qui permet d'avoir une forte ouverture d'esprit .



Mes compétences :

SAP

Organisation

Logistique

ERP

Pilotage

Gestion des stocks