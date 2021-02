Guillaume DE FOUCAULD

Au cours des 19 dernières années, j’ai développé et acquis de l’expérience dans les spécialités suivantes :

- Responsable UAP (coordination des services opérationnels de production, maintenance, ordonnancement, qualité et méthodes)

- Animation et gestion d’une Supply Chain globale et mondiale (prévisions commerciales, livraison des clients, gestion des stocks, planification et ordonnancement des fabrications, approvisionnement des matières).

- La gestion des flux dans une unité de production (Lean Management, Kaizen)

- Gestion de Projets (Construction d’une nouvelle usine, Déploiement de système ERP)



Ces fonctions ont été occupées dans l’industrie manufacturière (business to business) dans un contexte international dans la branche chimie du groupe Total puis dans la métallurgie au sein du groupe Vallourec



Je travaille actuellement en tant que Responsable Unité Autonome de Production (UAP) de 87 personnes dans le domaine des tubes de forage pétroliers ou gaziers réalisant un chiffre d’affaire de 41 M$



Ces différentes expériences m’ont permis d’acquérir une solide orientation client, une vision large des problématiques opérationnelles d’une entreprise et de vivre des situations managériales multiculturelles, directes ou transversales.



Je suis intéressé par tout type de challenges me permettant

- De vivre une expérience professionnelle à l’étranger (notamment en Asie et plus particulièrement en Inde)

- De m’épanouir et continuer à développer mes compétences à travers la découverte de nouveaux domaines d’activité ou de nouvelles responsabilités



Mes compétences :

Supply Chain

International

SAP

Encadrement

ERP

Logistique

Project Management

Lean Management

Team Management

Amélioration Continue

Opérations Management

Value Stream Mapping

5S

Gestion de projet

Communication visuelle

Management

Travail en équipe

Gestion de la production

Conduite du changement

SAP PP

SAP MM

SAP ERP