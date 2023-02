Michel HECK

Depuis sa création début 1994, je dirige la Sté TCI -



* Priorité à la recherche et à la créativité



Pour se démarquer de la concurrence, TCI choisit d’engager ses compétences dans la mise au point de solutions originales. Ainsi, dès sa création, nous décidons de donner la priorité à la recherche, la créativité et l’innovation. Nos ambitions sont à la hauteur de la qualité des hommes qui composent la structure : expérience, technicité, imagination et talent forment le socle de la société.



* Un laboratoire de solutions originales au service des entreprises : Horizon*400



Ainsi, l’équipe de TCI conçoit son propre progiciel de gestion commerciale baptisé Horizon*400 en raison de sa plate-forme opérationnelle, l’IBM AS/400 (aujourd’hui IBM iSeries).



Horizon*400 figure dans le "TOP 100" des projets informatiques. Cette sélection s’est appuyée sur 2 critères majeurs : créativité et innovation.



Ce produit génère un formidable transfert de savoir-faire dans les systèmes d’information en place dans différentes entreprises.



En outre, Horizon*400 a constitué le 1er "laboratoire" d’expérimentation des solutions développées dans GEDIA



* La différence par GEDIA Audit



Au début des années 2000, TCI se fixe un nouveau défi : pour répondre aux besoins croissants de valorisation fiable des stocks et des marges, décision est prise d’entamer une phase de recherche approfondie dans ces domaines.



Les travaux de R&D sont couronnés de succès et aboutissent à la création d’une solution d’intelligence décisionnelle GEDIA Audit, sans équivalent sur le marché mondial.



GEDIA Audit délivre en toutes circonstances et dans toutes les organisations des valeurs de stock et de marge systématiquement exactes grâce à la mise en œuvre de procédés innovants, inédits et brevetés (financements OSEO-Innovation, Alsace Création, BDPME, Région Alsace, de nombreux trophées dont celui du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables).



Aujourd’hui, la concrétisation opérationnelle de GEDIA Audit fait définitivement de TCI un acteur avant-gardiste de l’information stratégique destinée aux entreprises.



* 2006/2007 - TCI solutionne un concept particulièrement innovant : la maîtrise du référentiel articles.



* 2009 - Création d’un nouveau moteur de recherche iLSE (i-Light-Search-Engine) sur IBM iSeries (ex AS/400).



Ce moteur permet de trouver instantanément des articles - ou des entités issus d’autres domaines du système d’information comme les clients, les fournisseurs, etc. - à partir de mots via une syntaxe simple proche du langage naturel.



* 2009-2010 - "Version SAP" de GEDIA Audit



Malgré une problématique d’ensemble très complexe [travaux de reverse engineering sur 5 modules : MM (achats, articles, nomenclatures), PP (production), SD (ventes), FI (comptabilité financière) et CO (comptabilité analytique)], l’origine de nos motivations dans la réalisation d’une interface entre GEDIA Audit et SAP R/3 se situe dans l’intérêt unanime manifesté par nos interlocuteurs lors de nos nombreuses présentations de GEDIA Audit pour des sites équipés de SAP R/3 (groupes industriels pour la plupart).



GÉDIA Audit en complément de SAP trouve tout son intérêt :



- pour les prestataires IT (intégrateurs ou consultants …): solution sans concurrence, originale, innovante face à un marché potentiel très vaste avec possibilité de se procurer un avantage concurrentiel,



- pour les industries manufacturières et les entreprises de commerce de gros et de détail - retail : gains de temps et d’efficacité sur les opérations de contrôle en passant de la méthode par sondage à celle de l’analyse systématique de tout le Système d’Information ; point complémentaire : GEDIA Audit délivre une nouvelle vision des S.I. Stock, Production & Marge où visibilité (+ lisibilité), fiabilité, sécurité et conformité des données constituent les atouts majeurs.



