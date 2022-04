Didier HECK

Après 15 années à la Direction de la Rédaction du magazine E=m6, je fonde Niguza et me lance dans la production et la fabrication de contenus audiovisuels pour tous les écrans. Idées, conseils, conception et réalisation de programmes, de web télé... avec, en toile de fond, l'idée que chaque chaîne, chaque marque, entreprise ou institution doit se comporter comme un diffuseur de qualité. Notre savoir faire journalistique, notre expertise en réalisation, tournage, montage, habillage feront la différence pour le message audiovisuel que vous souhaitez produire. Et l'audience qu'il pourra susciter.



