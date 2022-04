Claire DOGUÉ

Actuellement diplômée d'un Bachelor Responsable Marketing et Commercial, j'ai décidé de prendre un virage dans ma vie professionnelle. Je me suis donc tournée vers la fonction commerciale, à l'aide de la Commercial Academy, qui est le premier centre d'entrainement dédié à la fonction commerciale en France. Motivée, dynamique, opérationnelle et souriante, je vais toujours au bout de ce que j'entreprends.



Mes compétences :

Informatique

Stratégie de communication

Vente

Création de site web (Wix)

Marketing

Gestion de la relation client

Excel

Evénementiel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Movie Maker

Microsoft Publisher

Amadeus CRS