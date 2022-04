Claire DOMENGER

Ayant soutenu mon doctorat récemment à l'Université de Nantes (Discipline biomolécules, pharmacologie et thérapeutique), je suis à la recherche d'opportunités pour poursuivre ma carrière dans la recherche. Je suis intéressée par un projet ayant trait à la thérapie génique et notamment à la vectorologie appliquée à la thérapie génique.

Je maitrise les outils et les analyses de biologie moléculaire (PCR, RT-(q)PCR, clonage, séquençage...) ainsi que de biologie cellulaire (culture de cellules primaires (myoblastes, hépatocytes humains) et autres lignées (HepaRG, C2C12...), transfection, transduction par des vecteurs viraux (AAV, lentivirus), etc).



Mes compétences :

Techniques de clonage

Etude de biodistribution/dissémination

Communications orales français/anglais

Culture de cellules primaires (myoblastes/hépatocy

RNA sequencing

Organisation et travail en équipe

Vulgarisation scientifique

Q-PCR, RT-QPCR, RT-PCR nichées...

Isolement myoblastes primaires