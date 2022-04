Bonjour



Je suis responsable commerciale et co-gérant , au sein d'une entreprise familiale , qui produit et expédie des pommes de terre et oignons en France et dans toute l'Europe



Je recherche des contacts dans la filière fruits et légumes pour partager nos expériences professionnelles.



Mes compétences :

Développement commercial

Négociation

Marketing

Agroalimentaire

Vente

Management