Melanie MONVOISIN

Manager de terrain ayant un réel sens client, l'humain me passionne. J'étudie et mets en pratique les méthodes d'accompagnement au changement. Toujours dans une démarche d'amélioration continue je fais progresser les organisations.

Aujourd'hui, après avoir baigné dans l'opérationnel et l'exercice support QHSE, je mets mon expérience au profit de vos projets moyen/long terme, toujours en quête de performance.



Mes compétences :

PMI

Conduite de projet

Management

Agroalimentaire

Logistique

Pétrochimie

Industrie

Normes ISO

Conduite du changement

Audit interne

Agriculture