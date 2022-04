Elysis CONSULTING

Fondé en 2011 par un ingénieur Lillois, ELYSIS est un cabinet d’ingénierie spécialisé dans le management de projets pour l’industrie.



Nous réalisons des missions de conseil et d’assistance opérationnelle liées au pilotage et à la maitrise des aspects qualité, coûts et délais des projets d’ingénierie et des investissements industriels.



L’expertise des consultants ELYSIS, nous permet aujourd’hui, en qualité de Leader Régional, d’être reconnus auprès des Directions Techniques de Leaders Mondiaux ou de PME-PMI basées dans le Grand Nord de France et en Belgique.



ELYSIS a été Lauréate du Réseau Entreprendre Nord en 2011 puis en 2014 dans le cadre du programme « Croissance », pour sa capacité à créer des emplois durables en région Nord , mais également de TOTAL Developpement Régional en 2013 pour accélérer son développement International .



Ces distinctions nous ont permis de réaliser une première levée de fonds fin 2014, et de mettre en œuvre un plan de développement qui amènera l’entreprise à dépasser les 100 collaborateurs et réaliser plus de 50 % de son chiffre d’affaires à l’international, d’ici 2018.



ENSEMBLE, MENONS LES PROJETS D'INGÉNIERIE VERS LE SUCCÈS.



