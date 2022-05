Solitrad CONSULTING

Grâce à 14 années d’expérience dans le management et la coordination d'association, la communication et la traduction, je vous propose des prestations qui vous déchargeront de longues heures de travail et de charges de salaires difficiles à financer.



Je vous assiste en tant que chargée de mission et consultante freelance dans :



•la conception et le montage de vos projets

•vos recherches de financements

•l'organisation de vos actions évènementielles

•la création de vos documents de communication

•le développement de vos partenariats nationaux et transnationaux

•la rédaction de vos demandes de subventions et bilans

•vos recherches documentaires

•la mise en page et rédaction de tout support (brochures, flyers, affiches, newsletters, sites web, communiqués de presse etc.)

•la traduction de documents (français, anglais, espagnol et russe)

•l'accompagnement de vos partenaires en visite (accueil à l'aéroport, présentation de leur hôtel...)

















Mes compétences :

Traduction

Communication

Rédaction

Montage

ONG

Organisations humanitaires

Mise en page

PAO