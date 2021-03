Madame, Monsieur,

Une carrière associant une connaissance des langues et une passion pour les autres cultures me conduisent tout naturellement à postuler pour le poste de professeur de français langue étrangère. Je peux aussi enseigner l'anglais et l'allemand.



J'ai donné des cours dans des chambres de métiers, mais aussi en entreprise à des groupes et en cours individuels, par l'intermédiaire d'organismes de formations professionnels. J'ai aussi enseigné le français en ligne à des élèves de différentes origines (surtout russophones).

Je viens de terminer un contract en tant que professeur de FLE à l`université de Sciences et Technologies de Hubei à Xianning.

Originaire de la Moselle, frontalière avec l'Allemagne et le Luxembourg, je parle l'allemand et l'anglais



J'ai effectué quatre ans dans l'apprentissage des langues, dans les domaines scientifiques et techniques.J'ai aussi un an de biotechnologies.

J'ai plus de cinq ans d'expérience d'enseignement du FLE, dont deux an en Chine et deux au Mexique. Actuellement je suis professeur de FLE.

Curieux de nature et aimant partager mon savoir, enseigner est à mes yeux plus qu'un métier mais un partage de mes acquis et mon savoir avec mes élèves, avec lesquels j'apprends beaucoup en leurs contacts. Je sais adapter mes cours et méthodes en fonction de leurs âges, leurs ambitions et leur niveau.

J’ai travaillé pour votre organisme de janvier 2012 à juillet 2014 lors de mon départ en Chine. J’ai enseigné les langues mais aussi la plupart des matières principales jusqu’au niveau seconde. Je suis de retour après 5 ans d’expatriation en Chine (3 ans) et au Mexique(2 ans). J’y ai enseigné le français et l’allemand. Cela m’a permis d’obtenir une nouvelle expérience, d’adapter mon enseignement à des élèves d’une culture totalement différente, mais aussi de perfectionner mon espagnol et d’apprendre les bases du chinois.

Cordialement,

Laurent CHERET

Skype : cheret laurent

Tél : 0644771361

http://www.viadeo.com/groups/?container ... cxvvyr1lbz

http://www.viadeo.com/groups/?container ... 0zkt9u27e2

http://www.linkedin.com/groups/ETNEVEN- ... g_ugrp_ovr

http://www.linkedin.com/groups/Apprendr ... g_ugrp_ovr

http://www.linkedin.com/groups/Aider-%C ... g_ugrp_ovr

https://www.xing.com/net/prica60ddx/etneven/

http://www.facebook.com/AiderLesEtrange ... ts&fref=ts

http://www.facebook.com/pages/Aider-les ... ts&fref=ts

http://www.facebook.com/pages/Apprendre ... ts&fref=ts

http://vk.com/club23530991

http://vk.com/club46413770

http://vk.com/club37233649

http://eligue.ning.com/profile/LaurentCHERET

http://fr.slideshare.net/LaurentCheret

https://www.apprentus.com/fr/laurent.cheret

http://www.jam.fr/users/etneven

http://professeur-a-domicile-et-en-ligne.overblog.com/

http://myfreelancecompany.com/users/profile/

http://et-neven.forumactif.org

http://etneven.wix.com/et-neven

http://etneven.skyrock.com/

http://cheret.blogue.fr/

http://etneven.blogvie.com

http://etneven.canalblog.com/

http://et-neven.eklablog.com/

http://etneven.unblog.fr/

http://www.viadeo.com/groups/?container ... cxvvyr1lbz

http://www.viadeo.com/groups/?container ... 0zkt9u27e2

http://www.linkedin.com/groups/ETNEVEN- ... g_ugrp_ovr

http://www.linkedin.com/groups/Apprendr ... g_ugrp_ovr

http://www.linkedin.com/groups/Aider-%C ... g_ugrp_ovr

https://www.xing.com/net/prica60ddx/etneven/

http://www.facebook.com/AiderLesEtrange ... ts&fref=ts

http://www.facebook.com/pages/Aider-les ... ts&fref=ts

http://www.facebook.com/pages/Apprendre ... ts&fref=ts

http://et-neven.overblog.com/

http://vkontakte.ru/ma_presentation



http://laurent-cheret.over-blog.com/



http://www.viadeo.com/profile/00225b4fqdb3fl02



http://fr.linkedin.com/in/cherethydroculture



http://twitter.com/#!/laurent_cheret



http://twitter.com/#!/laurent_cheret



http://www.myspace.com/cheret.hydroculture



https://plus.google.com/u/0/114618837973017896968/posts



http://sdelkite.com/+++++/%d1%84%d1%80% ... %be%d0%b1/.



https://www.xing.com/profile/Laurent_CHERET?sc_o=mxb_p



Mes compétences :

Facebook

FLE

Skype

Développement commercial

Création d'entreprise

Microsoft Windows

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Office