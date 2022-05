Cynthia DUFOSSÉ

Bonjour,



je suis présentement à la recherche d'un stage.

Dynamique et consciencieuse, je suis une personne qui est appréciée de mes collègues.

Mes expériences de travail m'ont permis d'acquérir différentes compétences.

La gestion, l'organisation, la planification du travail sont celles que j'aime exploiter.



Actuellement, je suis une formation à distance (avec l'Ecole Française de Comptabilité) afin de me spécialiser dans la gestion de paie. J'acquiers des connaissances en droit sociale et du travail. Je maîtrise l'outil informatique et m'adapte rapidement aux logiciels utiles à ma fonction.



Je recherche maintenant un stage ( 2 mois idéalement) pour compléter ma formation en gestion de paie. Les métiers en relation avec le service paie ou des ressources humaines m'intéressent tout particulièrement mais je serai ouverte à toute proposition de votre part afin d'intégrer votre entreprise.



J'ai également suivi un passeport langue étrangère qui me permet d'avoir aujourd'hui un niveau intermédiaire en anglais (compréhension, lu, parlé et écrit).





Mes compétences :

Informatique

Autonomie

Dynamisme

Rigueur

Organisation du travail

Droit social

Déclarations sociales et fiscales

Technique de paie

Montage dossier d'AO