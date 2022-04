Claire DOUTREMEPUICH

Je coache les Femmes et les Hommes qui veulent avoir une Activité Professionnelle qu'ils aiment, y Réussir et Gagner leur VieArray



Se présenter efficacement en 1 mn, que mettre sur un blog professionnel, mieux s'organiser, développer la confiance en soi ... Coaching à mon cabinet dans l'Yonne et Coaching par téléphone/Skype

www.reussircoaching.com



J'anime le reseau feminin "Jeudi au Feminin", pour un déjeuner-networking à thème, 1 fois par mois en Bourgogne (89) et 1 fois par mois à Paris

le prochain à PARIS mercredi 8 juin 2016

en BOURGOGNE (Yonne, Dept 89) jeudi 16 juin 2016

S'inscrire, payer et obtenir sa facture en ligne à partir du blog

http://chiarad.typepad.com/jeudi_au_feminin



Un réseau féminin : échanger, se soutenir, avancer , nouer des contacts business, faire le plein d'énergie, dans une atmosphère chaleureuse !



Contactez-moi au 06 11 61 90 50



Mes compétences :

Accompagnement changement

Networking

Expertise

Coach

Reunion

Coaching

Journalisme