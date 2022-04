Claire DRAIN

J'ai quatre années d'expérience d'attachée de conservation du patrimoine (titulaire) dans des musées et sites patrimoniaux ancrés dans leur territoire. Je désire aujourd'hui développer mon activité à l'échelle territoriale, et m'ouvrir à la conservation et valorisation du patrimoine paysager, qu'il soit urbain ou rural. Je profite d'une disponibilité pour suivi de conjoint pour préciser et mettre en place ce projet professionnel.



Mes compétences :

Gestion de projets patrimoniaux